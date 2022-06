David Goffin past voor toernooi van Rosmalen met blessure

David Goffin zal dus later dan voorzien aan zijn grasseizoen beginnen. De Belg heeft aan de organisatie van het toernooi van Rosmalen laten weten dat hij nog te veel hinder ondervindt van een blessure.



Goffin werd afgelopen zaterdag op Roland Garros in de 3e ronde uitgeschakeld door de Pool Hubert Hurkacz. Tijdens die wedstrijd had onze landgenoot al last van zijn heup.



David Goffin bewaart goeie herinneringen aan het toernooi van Rosmalen. In 2015 schopte hij het tot in de finale. Daarin was de Fransman Nicolas Mahut te sterk.