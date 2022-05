Geblesseerde David Goffin kan niet opboksen tegen Hubert Hurkacz en verlaat Roland Garros

Goffin en Hurkacz kennen elkaar door en door, ze zijn namelijk trainingspartners van elkaar. De eerste set was dan ook vrij gelijkopgaand. Pas in het ultieme slot ging Hurkacz even op het gaspedaal staan en haalde hij uiteindelijk de eerste set binnen: 5-7.

De aardig spelende Goffin was toch van slag door dat setverlies en raakte nadien nooit meer in zijn vertrouwde ritme. Hurkacz nam overduidelijk de bovenhand en gaf in set 2 en 3 samen nog slechts 3 spelletjes uit handen. Goffin hinkte ook regelmatig en had veel last van zijn heup.

Hurkacz plaatst zich zo relatief eenvoudig voor de 1/8e finales in Parijs en neemt het daarin op tegen de Italiaan Lorenzo Sonego of de Noor Casper Ruud. Voor Goffin zit het er in Parijs onverbiddelijk op.

Na afloop bevestigde David Goffin ook dat hij na zijn wedstrijd in de tweede ronde tegen Frances Tiafoe al sukkelde met een pijnlijke linkerheup en sindsdien niet veel kon trainen. Goffin gaf aan dat er nu een rustperiode volgt en hij zich nadien optimaal hoopt voor te bereiden op het grasseizoen.