Laat Ineos wereldkampioen tijdrijden Ganna thuis tijdens Tour? "Afwachten of ik er bij ben"

Filippo Ganna (25) zou dit seizoen eindelijk zijn Tour-debuut moeten maken. De wereldkampioen tijdrijden is dan automatisch ook de topfavoriet om de gele trui te veroveren in de openingstijdrit van 13 km in Kopenhagen.

Of de tijdritzege tegen Wout van Aert een mentale opsteker is voor de openingstijdrit in de Tour, vroeg de interviewer aan Ganna in de Dauphiné.



"De Tour komt dichterbij. We zullen zien of ik in Kopenhagen aan de Tour-start zal staan of niet", zei Ganna verrassend.

De plekjes zijn duur bij Ineos Grenadiers, waar een tiental renners strijdt voor 8 Tour-tickets. Geraint Thomas, Adam Yates, Martinez, Kwiatkowski, Van Baarle, Sivakov, Pidcock, Hayter, Ganna... Ze willen er allemaal bij zijn in Kopenhagen.