La Gazzetta ontvouwt plannen voor de Tour van 2024: Grand Départ in Firenze, finish in Nice

Het lijkt onwaarschijnlijk, maar de Grand Départ van de Ronde van Frankrijk is nog nooit op Italiaans grondgebied georganiseerd. Daar moet in 2024 voor de 111e editie van de Tour de France verandering in komen.

La Gazzetta dello Sport onthult vandaag dat de Tour op zaterdag 29 juni zal vertrekken vanop de Piazzale Michelangelo in Firenze en op zondag 21 juli zal finishen in Nice.

Het wordt op die manier een Tour van primeurs: Italië poetst de blinde vlek weg en voor het eerst eindigt de Tour niet met een slotrit in Parijs.

Waarom springt Nice in? Van 26 juli tot 11 augustus 2024 is Parijs gastheer voor de Olympische Spelen. De aankomst van de Tour 5 dagen eerder zou een te drukke agenda veroorzaken in de Franse hoofdstad en zou ook voor de veiligheid nefast kunnen zijn.

In Italië, zo weet La Gazzetta, slaan de regio's Toscane, Emilia-Romagna en Piemonte de handen in elkaar. Onder meer ex-bondscoach Davide Cassani is een van de drijvende krachten achter het project.

Met de passage in de laars willen de Italianen stilstaan bij onder meer Ottavio Bottecchia (in 1924 de eerste Italiaanse winnaar van de Tour), Marco Pantani, Fausto Coppi en Gino Bartali.