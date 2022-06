Geen Benelux Tour in 2022: "Overvolle wielerkalender zorgt voor problemen"

Tussen 29 augustus en 4 september zou het profpeloton strijden om de eindzege in de Benelux Tour. De organisatie zocht naar een opvolger voor de Italiaan Sonny Colbrelli. Maar zijn naam zal dus nog een tijdje de laatste op de erelijst blijven.

"De overvolle wielerkalender zorgt voor problemen, vooral op logistiek en op mediavlak", klinkt het in een communiqué van organisator Golazo. "De drukte op die internationale wielerkalender zorgt voor meerdere conflicten waarvoor, ondanks verwoede pogingen, geen andere oplossing mogelijk is dan dit uitstel."

De Nederlandse politie kan dit jaar bijvoorbeeld niet instaan voor de begeleiding van de ritten in Nederland. "Voor de Benelux Tour, die veiligheid hoog in het vaandel draagt, is koersen zonder de nodige politiebijstand ronduit gevaarlijk en geen optie."

"Ook het plannen van de aankomsturen en de daaraan gekoppelde tv-uitzendingen zorgt voor onoplosbare problemen. De uitzenduren van andere wedstrijden op dat moment zouden de organisatie dwingen om aankomsturen te voorzien die voor supporters en genodigden ter plaatse en tv-kijkers oninteressant worden en de ploegen met onmogelijke starturen of tijdstippen van verplaatsingen zouden opzadelen."

De organisatie gaat nu samen met de UCI en de twee nationale wielerbonden op zoek naar een betere datum in 2023. "Het verschuiven van de Benelux Tour naar 2023 is erg jammer voor de wielerfans in de lage landen, net zoals het dat is voor ons team, dat al maanden aan de voorbereidingen bezig is", zegt Christophe Impens van Golazo.