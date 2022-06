Net niet voor Wout van Aert: hij strandt op 2 seconden van Filippo Ganna in tijdrit Dauphiné

Fase per fase

clock 16:37 16 uur 37. Wout van Aert heeft een geweldige tijdrit gereden, maar hij zal toch weer ontgoocheld zijn. Renaat Schotte. Wout van Aert heeft een geweldige tijdrit gereden, maar hij zal toch weer ontgoocheld zijn. Renaat Schotte

clock 16:37 16 uur 37. Zenuwslopend! Van Aert strandt op 2 seconden van Ganna in de tijdrit. Zenuwslopend! Van Aert strandt op 2 seconden van Ganna in de tijdrit

clock 16:36 16 uur 36. Top 10. Ganna Van Aert Hayter Cattaneo Roglic Durbridge Vingegaard Caruso Geoghegan Hart Ayuso . Top 10 Ganna Van Aert Hayter Cattaneo Roglic Durbridge Vingegaard Caruso Geoghegan Hart Ayuso

clock 16:36 16 uur 36. Van Aert tegenover Ganna. Tussenpunt 1: - 10" Tussenpunt 2: + 11" Finish: + 2"30 . Van Aert tegenover Ganna Tussenpunt 1: - 10" Tussenpunt 2: + 11" Finish: + 2"30

clock 16:35 16 uur 35. +2"30. Wat is het weer een zure namiddag: Wout van Aert doet het nog meer dan puik, maar blijft 2"30 boven Filippo Ganna. . +2"30 Wat is het weer een zure namiddag: Wout van Aert doet het nog meer dan puik, maar blijft 2"30 boven Filippo Ganna.

clock 16:35 16 uur 35. Neen, Wout van Aert haalt het niet. . Neen, Wout van Aert haalt het niet.

clock 16:35 16 uur 35. De gele trui heeft David Gaudu nog altijd niet te pakken. . De gele trui heeft David Gaudu nog altijd niet te pakken.

clock 16:34 Laatste km. Daar is de vod. De spanningsboog is erg groot. Wout van Aert heeft nog een minuut om Filippo Ganna te kloppen. De slotklilometer is wel complex met enkele bochten. . 16 uur 34. last km Laatste km. Daar is de vod. De spanningsboog is erg groot. Wout van Aert heeft nog een minuut om Filippo Ganna te kloppen. De slotklilometer is wel complex met enkele bochten.

clock 16:33 16 uur 33. Als de kilometrage linksboven klopt, dan is de ritzege nog mogelijk. . Als de kilometrage linksboven klopt, dan is de ritzege nog mogelijk.

clock 16:32 16 uur 32. David Gaudu maakt het Wout van Aert niet gemakkelijk, maar er is met Victor Lafay (4 minuten eerder gestart) nog een tweede haas. Die zal de gele trui wel te grazen nemen. . David Gaudu maakt het Wout van Aert niet gemakkelijk, maar er is met Victor Lafay (4 minuten eerder gestart) nog een tweede haas. Die zal de gele trui wel te grazen nemen.

clock 16:31 16 uur 31. Nog 3,5 kilometer voor Wout van Aert. Ethan Hayter maakte 13 seconden goed, dat is wat ook Wout van Aert moet doen tegenover Filippo Ganna. We hebben helaas geen referenties in dit laatste gedeelte. . Nog 3,5 kilometer voor Wout van Aert. Ethan Hayter maakte 13 seconden goed, dat is wat ook Wout van Aert moet doen tegenover Filippo Ganna. We hebben helaas geen referenties in dit laatste gedeelte.

clock 16:30 16 uur 30. We naderen de ontknoping en Wout van Aert hapt naar volgwagens: hij gaat het achterwerk van David Gaudu nog voor de finish kunnen aantikken. . We naderen de ontknoping en Wout van Aert hapt naar volgwagens: hij gaat het achterwerk van David Gaudu nog voor de finish kunnen aantikken.

clock 16:28 Het druppelt... De donkergrijze wolken kunnen niet langer wachten: het begint te regenen. Dat is nefast voor Wout van Aert. . 16 uur 28. rain Het druppelt... De donkergrijze wolken kunnen niet langer wachten: het begint te regenen. Dat is nefast voor Wout van Aert.

clock 16:27 16 uur 27. De lens van de tv-camera's bevat enkele druppels. Gaat een buitje toch nog beslissen over winst en verlies? . De lens van de tv-camera's bevat enkele druppels. Gaat een buitje toch nog beslissen over winst en verlies?

clock 16:25 16 uur 25. Wout van Aert moet nog zo'n 9 kilometer jassen. In de verte tuurt hij richting David Gaudu. Helpt de Fransman als mikpunt onze landgenoot vandaag een handje? . Wout van Aert moet nog zo'n 9 kilometer jassen. In de verte tuurt hij richting David Gaudu. Helpt de Fransman als mikpunt onze landgenoot vandaag een handje?

clock 16:25 16 uur 25. Een vlakke tijdrit is toch iets aparts. . José De Cauwer. Een vlakke tijdrit is toch iets aparts. José De Cauwer

clock 16:25 16 uur 25. Van Aert is 10 seconden trager dan Ganna aan het 2e tussenpunt. Van Aert is 10 seconden trager dan Ganna aan het 2e tussenpunt

clock 16:23 Van Aert bij tussenpunt 2. Kantelt het? Wout van Aert valt van zijn troon en staat nu zowaar 11" in het krijt. Hij heeft 20 seconden verloren. De rollen zijn omgedraaid, maar nog eens: Filippo Ganna was ook niet overtuigend in het slot. . 16 uur 23. time point Van Aert bij tussenpunt 2 Kantelt het? Wout van Aert valt van zijn troon en staat nu zowaar 11" in het krijt. Hij heeft 20 seconden verloren. De rollen zijn omgedraaid, maar nog eens: Filippo Ganna was ook niet overtuigend in het slot.

clock 16:22 16 uur 22. Toppers aan de finish (tegenover Ganna). Roglic op 42" Vingegaard op 1'12" Caruso op 1'25" Geoghegan Hart op 1'31" Ayuso op 1'34" O'Connor op 1'45" Kelderman op 1'48" Mas op 1'52" Haig op 2'05" . Toppers aan de finish (tegenover Ganna) Roglic op 42" Vingegaard op 1'12" Caruso op 1'25" Geoghegan Hart op 1'31" Ayuso op 1'34" O'Connor op 1'45" Kelderman op 1'48" Mas op 1'52" Haig op 2'05"