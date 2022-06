Nieuw persoonlijk record voor Naomi Van den Broeck in Oordegem, Sacoor kan niet overtuigen op 400 meter

Op de 400 meter horden kwam Paulien Couckuyt dan weer ina ctie. Ze won in 56"05 haar reeks, maar bleef veraf van haar persoonlijk record (54"47). Couckuyt is wel al geplaatst voor zowel het WK als het EK.

Op de 400 meter maakte Naomi Van den Broeck indruk. De Belgian Cheetah won haar reeks en stelde haar persoonlijk record een stuk scherper (52"49). Om het EK atletiek in München te halen zal Van den Broeck wel nog een stuk sneller moeten. De limiet ligt dan op 51"70, om erbij te zijn op het WK in Eugene in juli is 51"35 vereist.

Jonathan Sacoor blijft hangen

Bij de mannen kon Jonathan Sacoor dan weer niet overtuigen op de 400 meter. De Belgian Tornado kwam als zesde over de finish met een tijd van 47"70.

De beste tijd van Sacoor blijft zo staan op 45"03, die veroverde hij vier jaar geleden toen hij de wereldtitel bij de junioren veroverde. Voor het WK in Eugene in juli is 44"90 nodig, voor het EK in München in augustus is Sacoor al geplaatst met dank aan zijn 45"41 van vorig jaar.

De winst was zaterdag in in 46"61 voor de Zweed Kasper Kadestal. Asamti Badji, die in het verleden al in actie kwam voor de Belgian Tornados, was de beste Belg. Hij evenaarde zijn persoonlijk record van 46"89.