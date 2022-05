Nafi Thiam evenaart haar persoonlijk record op de 200 meter in Oordegem

Thiam liep uiteindelijk de 16e tijd van alle reeksen, in 24"37. Slechts één keer in haar carrière deed ze even goed, 3 jaar geleden al.

Voor haar 2e wedstrijd van het seizoen, nadat rugproblemen haar hadden afgeremd, koos Thiam dan ook voor een 200 meter in Oordegem. Voor de winst deed ze, zoals verwacht, niet mee, die was voor de Nederlandse Lieke Klaver in 22"89.

De 200 meter is absoluut niet het favoriete onderdeel van de zevenkamp van Nafi Thiam, maar als ze in de toekomst een gooi wil doen naar het Europees of misschien zelfs wereldrecord valt daar wellicht de grootste winst te halen.

Thiam: "Hier kan ik op voortbouwen"

"Hier mag ik zeker tevreden mee zijn", reageerde Thiam na afloop. "Op het einde was mijn houding niet optimaal meer, maar dit is een heel mooi startpunt om op voort te bouwen."

"Een persoonlijk record lopen bij een eerste poging van het seizoen, is leuk. Of die 200 meter het onderdeel bij uitstek is waarop ik nog punten kan winnen? Dat zeg ik niet, want ik wil overal nog verbeteren, maar het is wel duidelijk dat de loopnummers altijd mijn zwakste punt geweest zijn."

"In een topdag zou ik toch graag eens onder de 24 seconden duiken, maar in een zevenkamp is dat niet evident, met al 3 wedstrijden in de benen."

Met de rug van Thiam gaat het ondertussen steeds beter. "Na de eerste wedstrijd van vorige week in Lokeren heb ik geen enkele reactie gevoeld", zegt ze. "Het is vooral bij het hoog- en verspringen dat die rug opspeelt, en naar het einde van mijn voorbereiding toe wil ik die disciplines allebei nog twee keer doen in competitie."

De enige wedstrijd die al met zekerheid op de planning van Thiam staat is de Gouden Spike in Leiden op 11 juni, waar ze de 100 meter horden combineert met verspringen.