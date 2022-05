Noor Vidts stoomt zich klaar voor drukke zomer: "EK én WK? Moet lukken"

Noor Vidts (25) werd twee maanden geleden wereldkampioene op de 5-kamp in zaal. Intussen is ze zich volop aan het klaarstomen voor een druk outdoorseizoen. Met een WK én een EK staat Vidts voor een belangrijke zomer. Hoe draait het met haar voorbereiding? Wij liepen langs in Gent.

Na haar wereldtitel in Belgrado, waar ze ook het Belgisch record van Nafi Thiam verbeterde, nam Noor Vidts amper een weekje rust. "Daarna vertrokken we meteen al voor drie weken op stage", zegt ze. "We hebben rustig weer opgebouwd". "Deze week trok ik voor het eerst mijn spikes weer aan", vervolgt ze. "Het wordt stilaan weer wedstrijdgericht, maar ik voel wel dat mijn lichaam echt nog moe is." "Mijn eerste wedstrijden de voorbije weekends bekeek ik vooral als extra training."

Noor Vidts straalt met de Belgische vlag op het WK.

Werken aan techniek bij het speerwerpen en hoogspringen

"We werken op dit moment onder meer aan de techniek", zegt Vidts. "Zo zijn we bij het hoogspringen een voetje breder gaan staan in de aanloop. En bij het speerwerpen hebben we een extra kruispas toegevoegd in de aanloop." "Dat is niet evident, die aanpassing. Je ritme verandert wat", zegt Vidts. "Het is soms frustrerend, en het voelt niet altijd meteen juist. Voor dit soort aanpassingen is deze periode ideaal."

Wellicht geen zevenkamp meer in de aanloop naar het WK

"Het is de eerste keer dat we twee grote kampioenschappen op een jaar krijgen", gaat Vidts voort. "We weten niet hoe dat gaat lopen, maar als je je daarop instelt, moet dat lukken." Ook de coach van Vidts, Fernando Oliva, gelooft erin: "Noor heeft al eens vijf meerkampen in een zomerseizoen gedaan. Je bouwt de belastbaarheid van je lichaam met de jaren op." Of Vidts in de aanloop naar het WK nog een zevenkamp afwerkt, is nog niet zeker. "Waarschijnlijk niet", aldus Oliva. "We zien wel hoe het deze maand loopt."

"Het is het eerste keer dat ik voor de kampioenschappen nu al geplaatst ben", zegt Vidts. "Dat doet wel deugd, er zijn geen moetjes."

Noor Vidts op het WK in zaal.

"Geleerd om mijn focus te houden"

Met haar wereldtitel en de vierde plaats in de zevenkamp op de Olympische Spelen heeft Noor Vidts het voorbije jaar echt naam gemaakt. "Het is niet altijd evident om met al die verwachtingen om te gaan", bevestigt haar coach, "maar Noor doet dat prachtig, ze blijft altijd zichzelf." Een van de sterktes van Vidts is het mentale aspect. "Ik heb doorheen de jaren geleerd om mijn focus te houden", vertelt de 25-jarige atlete. "Mentaal was het EK in 2018 in Berlijn een goeie leerschool". "Een week voor dat WK brak ik mijn pink en kampte ik ook met rugproblemen", zegt ze, "maar ik heb toch deelgenomen en enkel naar mezelf gekeken. Daar heb ik veel door geleerd."

Het EK 2018 in Berlijn was voor het mentale een goeie leerschool. Noor Vidts

Bijna bio-ingenieur: volgende maand dient Vidts haar thesis in

Noor Vidts combineert haar sport met studies bio-ingenieur. "In juni moet ik mijn thesis nog verdedigen en dan ben ik eindelijk klaar", zucht ze. "Het zal toch een opluchting zijn, na acht jaar." "De combinatie was niet altijd gemakkelijk, maar ik ben wel blij dat ik het heb afgewerkt", vervolgt ze. "Zo heb ik iets om op terug te vallen na de sport. Het werkt nu ook als een goeie afleiding." De vriend van Vidts, judoka Jorre Verstraeten behaalde onlangs brons op het EK. "Dat was heel fijn", zegt ze. "Natuurlijk heb ik het op de voet gevolgd." "Voor mij is judo nog een nieuwe sport, dus ik heb ook wat bijgeleerd (lacht)."



De vriend van Noor Vidts: judoka Jorre Verstraeten. "Natuurlijk heb ik zijn EK op de voet gevolgd."