Noor Vidts verovert WK-goud op 5-kamp en pakt Belgisch record af van Nafi Thiam: "Dit is heel zot!"

"Dit is een beetje zot", was haar eerste blije reactie. "Ik kan het niet geloven. Vorig vond ik het al zot om een medaille te winnen, daar had ik nooit van durven te dromen en nu word ik wereldkampioen. Dat is heel zot."



"Dat Belgisch record was van Nafi, dat is niet zomaar iemand. Dat maakt het heel speciaal." Thiam is dubbel olympisch kampioen en pakte ook wereld- en Europese titels outdoor.



De voorbije winter verbeterde Vidts al wat PR's en vandaag deed ze er nog 3 bij. Perfecter kan haast niet? "Ik voelde me heel sterk vandaag. Ik weet dat ik op een meerkamp altijd net iets meer kan dan in individuele wedstrijden, maar je moet het natuurlijk altijd nog doen. Enkel in het kogelstoten bleef ik op mijn honger zitten. Maar dat is goed voor de toekomst, daar kan ik nog wat beter doen."



Vidts wist voor de 800m al dat ze zonder ongelukken zeker was van de titel, maar toch haalde ze nog het onderste uit de kast, goed voor het BR: "Mijn grootste doel was om Sulek te volgen."



"De laatste 400 meter voelde ik dat ik nog wat in mijn benen had zitten. Ik dacht: we gaan voor de winst, dat is nog mooier."





Wat is het geheim van Vidts? "In de eerste plaats Fernando (haar Argentijnse coach Fernando Oliva, red) en ten tweede: ik doe het enorm graag. Ik geniet van die grote wedstrijden. Voor de zomer ga ik gewoon voortwerken zoals we bezig zijn. Het gaat goed." Het is dan het plan om zowel op het WK als het EK de zevenkamp te doen.