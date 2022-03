WK indoor: verbluffende Noor Vidts wint 5-kamp, BR voor Julien Watrin en 3 finales

21:30 21 uur 30. Noor Vidts krijgt de gouden medaille overhandigd. Noor Vidts krijgt de gouden medaille overhandigd

20:32 20 uur 32. Noor Vidts: "Ik voelde me supersterk vandaag". Noor Vidts: "Ik voelde me supersterk vandaag"

20:25 20 uur 25. Coach van Vidts: "Ze heeft gedaan wat ze moest doen, maar het kan altijd beter". Coach van Vidts: "Ze heeft gedaan wat ze moest doen, maar het kan altijd beter"

19:53 19 uur 53. Verbluffende Vidts wint ook afsluitende 800 meter en is wereldkampioen! Verbluffende Vidts wint ook afsluitende 800 meter en is wereldkampioen!

19:52 19 uur 52. 2e wereldkampioene voor ons land ooit. De gouden medaille van Noor Vidts mag gerust historisch genoemd worden. Ze is nog maar de 2e Belg die een WK-indoortitel verovert, mannen en vrouwen beschouwd. Tia Hellebaut deed het haar voor op de 5-kamp in 2008. . 2e wereldkampioene voor ons land ooit De gouden medaille van Noor Vidts mag gerust historisch genoemd worden. Ze is nog maar de 2e Belg die een WK-indoortitel verovert, mannen en vrouwen beschouwd. Tia Hellebaut deed het haar voor op de 5-kamp in 2008.

Noor Vidts zet kers op taart: wereldkampioen met winst op 800m. België heeft een opvolgster voor Tia Hellebaut (in 2008). Noor Vidts is wereldkampioene 5-kamp. De 25-jarige Belgische won de afsluitende 800m in 2'08"81, een derde PR van de dag. De Poolse Adrianna Sulek is 2e op de 800m in 2'09"56 en behoudt haar 2e plaats in de stand. Het brons is voor de Amerikaanse Kendell Williams, die 9e wordt in 2'19"23.



De Poolse Adrianna Sulek is 2e op de 800m in 2'09"56 en behoudt haar 2e plaats in de stand. Het brons is voor de Amerikaanse Kendell Williams, die 9e wordt in 2'19"23.



19:50 19 uur 50. Noor Vidts wil 800m winnen. De Belgische valt in laatste ronde de eerste positie aan. . Noor Vidts wil 800m winnen De Belgische valt in laatste ronde de eerste positie aan.

Noor Vidts triomfeert met Belgisch record. Met de 982 punten die ze verdiende in de 800 meter, liep Noor Vidts ook het Belgisch record van Nafi Thiam van de tabellen. Vorig jaar bij het EK-goud van Thiam in Polen zette die 4.904 punten neer. Het persoonlijk record van Vidts was 4.791 punten, toen ze vorig jaar achter Thiams EK-zilver pakte. Vandaag haalt ze 4.929 punten.



Het persoonlijk record van Vidts was 4.791 punten, toen ze vorig jaar achter Thiams EK-zilver pakte. Vandaag haalt ze 4.929 punten.

19:49 19 uur 49. Vidts moet binnen 5 seconden van Sulek eindigen. De Poolse is de eerste achtervolgster. De twee blijven bij elkaar. . Vidts moet binnen 5 seconden van Sulek eindigen De Poolse is de eerste achtervolgster. De twee blijven bij elkaar.

Vidts en co. maken zich klaar voor 800m. Noor Vidts kan over enkele minuten de wereldtitel vieren in de 5-kamp. Ze begint als leidster aan de afsluitende 800m. Ze zou de 2e Belgische worden met goud op het WK indoor, na Tia Hellebaut op de 5-kamp in 2008.



Ze zou de 2e Belgische worden met goud op het WK indoor, na Tia Hellebaut op de 5-kamp in 2008.

19:33 19 uur 33. Watrin is serieus ontgoocheld. Hij moest zich even forceren om als 2e de 2e ronde in te gaan, waardoor hij de focus even verloor. Hij had het gevoel dat hij niet soepel genoeg liep. Ik heb het gevoel dat hij een beetje is gaan panikeren en zo alle focus en souplesse is kwijtgeraakt, dat kost hem de finale. Commentator Marc Willems. Watrin is serieus ontgoocheld. Hij moest zich even forceren om als 2e de 2e ronde in te gaan, waardoor hij de focus even verloor. Hij had het gevoel dat hij niet soepel genoeg liep. Ik heb het gevoel dat hij een beetje is gaan panikeren en zo alle focus en souplesse is kwijtgeraakt, dat kost hem de finale. Commentator Marc Willems

19:33 19 uur 33. Watrin: "Even de focus verloren en dat was fataal". Watrin: "Even de focus verloren en dat was fataal"

19:27 19 uur 27. Watrin kan zich net niet plaatsen voor de finale van de 400 meter. Watrin kan zich net niet plaatsen voor de finale van de 400 meter

Julien Watrin haalt finale niet. Het zag er mooi uit vanochtend voor Julien Watrin, maar die kon zijn uitstekende vorm niet omzetten in een ticket voor de finale. Met 45"88 zette de Belgische kampioen de snelste tijd van de reeksen neer en dook hij als eerste Belg onder de 46 seconden. Met 2 halve finales was een top 3 nodig voor de finale. In de eerste halve finale maakte Watrin een kleine tactische fout, waardoor hij een duwtje kreeg van de Amerikaan en uit zijn ritme raakte. Hij werd er in de laatste bocht uitgelopen en eindigde als 4e. Zijn 46"54 is niet slecht, maar volstond niet voor de finale. Jereem Richards (Tri) won in 46"15, voor Benjamin Vedel (Den/46"30) en Marqueze Washington (VS/46"36). In de tweede halve finale won Carl Bengtström (Zwe/45"92) voor Trevor Bassitt (VS/46"26) en Partrik Sorm (Tsj/46"55).



Met 2 halve finales was een top 3 nodig voor de finale. In de eerste halve finale maakte Watrin een kleine tactische fout, waardoor hij een duwtje kreeg van de Amerikaan en uit zijn ritme raakte. Hij werd er in de laatste bocht uitgelopen en eindigde als 4e. Zijn 46"54 is niet slecht, maar volstond niet voor de finale.



Jereem Richards (Tri) won in 46"15, voor Benjamin Vedel (Den/46"30) en Marqueze Washington (VS/46"36). In de tweede halve finale won Carl Bengtström (Zwe/45"92) voor Trevor Bassitt (VS/46"26) en Partrik Sorm (Tsj/46"55).



Vidts verbetert zich niet, maar is steviger leider. Noor Vidts kan bij haar derde sprong niet beter doen, met 6,33 meter is ze 27 centimeter minder ver dan haar eerste en beste poging. 6,60m is een PR voor de Belgische. Ze wint het verspringen wel niet, ze eindigt tweede. De Amerikaanse Kendell Williams ging bij haar derde sprong 6,69 meter ver. Met een PR van 6,43 meter is Adrianna Sulek derde. Na 2 eerste plaatsen en 2 tweede plaatsen is Vidts stevige koploper in de tussenstand. Ze verdient 1.040 punten, 55 punten meer dan Sulek. Vidts leidt met 3.947 punten, Sulek is tweede met 3.880 punten, de Amerikaanse Kendell Williams gaat met haar verspringzege van 4 naar 3 met 3.846 punten.



Ze wint het verspringen wel niet, ze eindigt tweede. De Amerikaanse Kendell Williams ging bij haar derde sprong 6,69 meter ver. Met een PR van 6,43 meter is Adrianna Sulek derde.



Na 2 eerste plaatsen en 2 tweede plaatsen is Vidts stevige koploper in de tussenstand. Ze verdient 1.040 punten, 55 punten meer dan Sulek. Vidts leidt met 3.947 punten, Sulek is tweede met 3.880 punten, de Amerikaanse Kendell Williams gaat met haar verspringzege van 4 naar 3 met 3.846 punten.