Nafi Thiam werkt voor WK geen zevenkamp meer af door rugblessure: "Evolueert goed"

Nafi Thiam doet in juli in Eugene (VS) een gooi naar haar tweede wereldtitel in de zevenkamp. Maar de aanloop richting WK loopt niet van een leien dakje. Dat heeft Thiam zelf bekendgemaakt op Instagram.



"We wilden oorspronkelijk een zevenkamp doen in mei, maar dat zal niet lukken door een rugblessure die ik eerder dit seizoen opliep", schrijft Thiam. "De afgelopen maanden zijn een mentale en fysieke strijd geweest, omdat ik weer in een pijnspiraal terechtkwam waar ik maar niet uit geraakte, ondanks al mijn inspanningen."



"Het ging zo moeilijk dat ik zelfs mijn deelname aan de zomerkampioenschappen in vraag heb gesteld", klinkt het.



Daarom heeft Thiam beslist om het in de aanloop naar Eugene over een andere boeg te gooien. "De komende weken zal ik wedstrijden afwerken in individuele disciplines", zegt Thiam, die wel progressie merkt.



"Het evolueert de goede kant op en ik ben dankbaar voor alle medische hulp in België en in het buitenland. Ik heb er weer vertrouwen in dat ik in vorm zal zijn op het WK."



Het WK atletiek in Eugene staat in juli op de kalender. In augustus is er het EK in München.