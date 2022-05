Soufiane Bouchikhi loopt EK-limiet op 10.000 meter, maar kan ticket naar München nog niet boeken

28'08"89. Met die tijd dook Soufiane Bouchikhi onder de EK-limiet. En toch zal zijn prestatie vermoedelijk niet volstaan om naar München te mogen.

De limiet voor het EK atletiek in München staat op 28'15", die opdracht is dus volbracht. Het probleem is dat Bouchikhi pas over de 5e snelste Belgische chrono beschikt en slechts 3 atleten per land naar Duitsland kunnen.

Soufiane Bouchikhi moet hopen op 2 afzeggingen van landgenoten. Isaac Kimeli, Bashir Abdi, Simon Debognies en Robin Hendrix liepen allemaal sneller dan de nummer 8 in Londen. Zien we hem terug op het EK?