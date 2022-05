Kobe Vleminckx loopt in Dessau de snelste Belgische 100m in 16 jaar tijd

Het persoonlijk record van de nog maar 23-jarige Vleminckx stond sinds een dikke twee weken op 10,35. Daar ging hij woensdag dus één honderdste onder, en dat ondanks een tegenwind van 0,2 meter per seconde. Hij komt zo op de negende plaats terecht op de Belgische ranking aller tijden.

Het is van Erik Wijmeersch in 2006 geleden dat er nog eens een Belg zo snel liep. Voor het EK in München in augustus moet het wel nog een stukje sneller: de limiet bedraagt 10,16. Voor het WK in Eugene in juli is 10,05 nodig.

Ook Rani Rosius liep de 100 meter in Dessau, maar zij kon allesbehalve overtuigen. In de reeksen klokte ze 11,54, in de finale 11,57. Haar persoonlijk record staat op 11,33.

Stijn Baeten kon geen potten breken op de 1.500 meter. Hij klokte 3'41"04, terwijl zijn beste tijd 3'37"01 bedraagt.