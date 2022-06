Sven Nys over transfer Thibau: "We moesten op zoek naar een hoger niveau op de weg"

"Thibau wil nog steeds zijn ambities waarmaken in het veld, maar zijn recente prestaties op de weg dwongen ons er een beetje toe om daar op zoek te gaan naar een hoger niveau. De volgende natuurlijke stap was de WorldTour", verklaart vader Sven Nys.

Een grote ontdekkingstocht

In welke discipline zijn zoon het meeste toekomst heeft, durft Sven niet te voorspellen.





"Door omstandigheden (corona, sleutelbeenbreuk etc.) hebben we in de cross nog maar een heel kleine fractie gezien van wat Thibau in zijn mars heeft. Op de weg hebben we daar al iets meer van gezien, maar waar dat schip uiteindelijk zal stranden, weet niemand."

De afspraken met Trek-Segafredo zijn duidelijk. "Ze gaan hem rustig laten groeien en hem zeker niet meteen in de grootste wedstrijden laten starten. Het doel is eerst om als stagiair de mensen te leren kennen en zich te integreren in de ploeg."