Trek-Segafredo bindt Thibau Nys (19) aan zich: eerst als stagiair, daarna als prof

Dat Thibau Nys het truitje van Trek-Segafredo weldra zou aantrekken, hing al langer in de lucht. De WorldTour-formatie van onder meer Jasper Stuyven, Bauke Mollema en Mads Pedersen heeft zijn komst nu geofficialiseerd.

Nys junior wordt er op 1 augustus stagiair en wil daarna nog een volwaardig crossseizoen inblikken. Vanaf begin 2023 voegt hij zich dan voor 2 seizoenen bij de profkern van Trek-Segafredo.

"Hij zal een wegprogramma combineren met zijn schema in het veld, waar hij zal blijven koersen voor Baloise Trek Lions", klinkt het.

"Dit is een eer", reageert Thibau Nys. "Ik denk dat dit de juiste stap op het juiste moment is om mezelf op het hoogste niveau te brengen. In de WorldTour koersen is altijd een droom geweest en het is speciaal om dat op een Trek-fiets te doen."

Ploegmanager Luca Guercilena looft de polyvalentie van de zoon van Sven Nys. "Zijn resultaten in de cross spreken voor zich en na zijn Europese titel op de weg werd hij nog interessanter voor ons."

"Hij heeft dit seizoen al prima resultaten behaald op de weg. Thibau wil vooruitgang boeken in zijn wegcarrière en we hebben al goeie ervaringen dankzij Lucinda Brand en Shirin van Anrooij in de combinatie tussen wegwielrennen en veldrijden."

Thibau Nys won vorige week de Flèche du Sud en werd 3e in de Antwerp Port Epic. Vorig jaar veroverde hij de Europese titel bij de beloften in Italië en werd hij 6e op het WK in eigen land.