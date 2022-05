Sven Nys over perfectionisme en detailzucht van zoon Thibau: "Je moet hem af en toe afremmen"

Met zijn 3e plaats in de Antwerp Port Epic stak Thibau Nys zijn neus aan het venster in het wegseizoen. De nog altijd maar 19-jarige Nys timmert aan de weg naar boven en is met alle details bezig. "Hij zit nu veel aerodynamischer op de fiets", zegt vader en cocommentator Sven Nys.

Thibau Nys maakte gisteren na zijn derde plaats in de Antwerp Port Epic een nuchtere analyse. "Dit is nog maar mijn derde wedstrijd op de weg, ik mis nog wat hardheid in de finale. Maar ik ben blij dat ik dit al kan laten zien, hier kunnen we op bouwen." En dat bouwen mag je bijna letterlijk nemen, want volgens vader Sven (zondag cocommentator tijdens de Antwerp Port Epic) is Thibau gedetailleerd bezig met het uitbouwen van zijn wegcarrière. "Thibau investeert momenteel heel veel in zijn positie op de tijdritfiets", verklapte Sven Nys. "Veel hersteltrainingen en blokkentrainingen gebeuren op de tijdritfiets om die positie gewoon te worden."

"Thibau zit veel aerodynamischer op zijn fiets"

En niet alleen op de tijdritfiets is Thibau Nys met zijn positie bezig. Wie hem in de Antwerp Port Epic goed bestudeerde, viel iets op. "Hij heeft aan zijn positie gewerkt en zit veel aerodynamischer dan vorig jaar. Als crosser was dat veel minder aan de orde, maar met de ambitie die hij nu op de weg heeft, wordt daar wat meer inspanning geleverd." "Hij heeft zich professioneel laten begeleiden om - vooral ook in combinatie met de tijdritfiets - de juiste positie te vinden en zo weinig mogelijk wind te vangen. Hij maakt zich heel klein in het peloton waardoor hij minder wattage zal moeten trappen dan in het verleden." "Je ziet duidelijk een verschil ten opzichte van vorig jaar. Dat gaat over details: een smaller stuur en een zadel dat iets lager en verder achteruit staat. Je ziet ook echt dat hij zich kleiner maakt."

Zijn passie gaat verder dan enkel zijn trainingen zo goed mogelijk proberen af te werken. Die details gaan over de fiets, over voeding, over tactiek en parcourskennis. Alles eigenlijk. Sven Nys over zoon Thibau

"Op de tijdritfiets probeert hij ook zijn handen zo te houden dat hij zo weinig mogelijk wind vangt, om de wind meer over zijn helm te laten gaan. Het is niet altijd evident, maar je kunt daar veel voordeel uit halen als je daarmee bezig bent."

"Dat zijn dingen waar hij van 's ochtends tot 's avonds mee bezig is. Het is mooi om te zien dat hij elk detail probeert te benutten Dat is de passie die bovenkomt."

Die passie uit zich ook in andere details. Zo bekijkt Thibau Nys bepaalde koerssituaties uit het verleden om uit te leren. "Zijn passie gaat verder dan enkel zijn trainingen zo goed mogelijk proberen af te werken. Die details gaan over de fiets, over voeding, over tactiek en parcourskennis. Alles eigenlijk."

"Hij blijft nog maar 19 jaar en mag geen stappen overslaan"