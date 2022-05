5 stellingen voor Renaat Schotte voor slotweek Giro: "Hopelijk pizza met ananas voor Giro-team"

De verschillen zijn klein en de spanning gaat de hoogte in. Morgen beginnen de renners aan de slotweek van de Giro d'Italia. Renaat Schotte is in Italië en volgt het peloton op de voet. Op deze laatste rustdag krijgt hij van ons 5 stellingen voorgeschoteld.

1. De slottijdrit in Verona wordt beslissend voor de eindzege

Renaat Schotte: "Het zou zeer mooi zijn als die laatste 17 kilometers beslissen over de eindwinst. Dan eindigt de Giro - zoals zo vaak - weer als een Hitchcock-thriller." "Toch denk ik dat de Giro al in zijn plooi zal liggen voor dat we in Verona zijn. Met het klimwerk dat nog rest, zou het me verrassen als we moeten wachten tot zondag om de winnaar te kennen."

Simon Yates schreef de eerste tijdrit van deze Giro op zijn naam.

2. Pozzovivo zorgt ervoor dat Intermarché op het eindpodium van een grote ronde staat

Renaat Schotte: "Het zou in elk geval fantastisch zijn voor Intermarché-Wanty-Gobert. Ploegleider Hilaire Van der Schueren werd met Thomas De Gendt al eens derde in de Giro. Het nu nog eens doen zou wel heel straf zijn." "Ik denk dat Pozzovivo er zelf niet eens van durft te dromen. Hij staat nu op een vijfde plaats op 1 minuut van Carapaz, dus het is niet uitgesloten. Gezien zijn leeftijd zou hij eigenlijk bergaf moeten gaan, maar hij rijdt een heel sterke Giro. Bovendien is hij geen renner die snel breekt." "Toch gebiedt de eerlijkheid mij om te zeggen dat het heel moeilijk wordt. Het lijkt me logischer dat Hindley, Almeida en Carapaz de podiumplaatsen zullen verdelen."



In 2012 werd Thomas De Gendt 3e in de Giro onder leiding van Hilaire Van der Schueren.

3. Vincenzo Nibali heeft nog een kunststukje in zijn mouw zitten

Renaat Schotte: "Na de eerste week had ik zeker "neen" gezegd. Nu ben ik voorzichtiger. Nibali lijkt inmiddels in een betere vorm te zitten en wil zijn stempel nog drukken op zijn laatste Giro." "Hij zal wel rekening moeten houden met de jeugd, want op zijn leeftijd is een ritzege pakken niet vanzelfsprekend. Het zou in elk geval perfect zijn om zijn carrière neer te leggen. Bovendien staat hij ook op drie minuten van Carapaz dus een grote bedreiging voor de klassementsmannen is hij niet." "Er zou dus zomaar een situatie kunnen ontstaan waarbij hij kan wegrijden en de anderen wat naar mekaar blijven loeren."

Kan Vincenzo Nibali in zijn laatste Giro nog eens toeslaan?

4. Er komt nog een Belgische ritzege

Renaat Schotte: "Die kans lijkt me gering, maar er zijn twee renners die volgens mij nog een realistische kans hebben: Mauri Vansevenant en Sylvain Moniquet." "Het zal moeten gebeuren vanuit een ontsnapping en ze zullen hoogstwaarschijnlijk gevaarlijke klanten à la Joe Dombrowski in hun groepje hebben zitten." "Hun jeugdigheid zorgt natuurlijk ook voor veel vraagtekens. Hoe verteren ze die derde week? In elk geval zullen beide renners er niet op worden afgerekend als ze geen etappe weten te winnen."

In de rit naar de Etna werden Moniquet en Vansevenant al 4e en 5e.

5. Mathieu van der Poel wint nog een rit