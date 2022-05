Slotrit in Ronde van Hongarije is prooi voor Tiberi, Dunbar graait de eindzege mee

Nadat de sprinters de voorbije dagen hun hartje hadden kunnen ophalen, was het in de slotetappe uitkijken naar wie de beste klimmersbenen had. Op de slotklim van zo'n 12 kilometer kregen de renners immers stroken van 8% voorgeschoteld.



Jens Reynders, de nummer 3 in het klassement, schoof mee in de vlucht van de dag, maar de aanwezigheid van de Belg van Sport Vlaanderen-Baloise zorgde er ook voor dat de kopgroep weinig vrijheid kreeg van het peloton.



In de finale probeerde Reynders samen met de Italiaan Dalle Valle nog wanhopig uit de greep van de klassementsmannen te blijven, maar die poging strandde al vroeg op de slotklim.



Ineos voerde het tempo richting finish, met een sterke Ben Turner die het pad effende voor Eddie Dunbar. De Ier leek de kroon op het werk te zetten, al werd hij door een late uitval van Antonio Tiberi nog van een dubbelslag gehouden. De Italiaan knalde met een ultieme versnelling naar de ritzege, Dunbar is wel de eindwinnaar.