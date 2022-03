Begint Thibau Nys aan wegcarrière bij Trek-Segafredo? "Ziet er goed uit"

Dat Thibau Nys niet alleen in het veld veel in zijn mars heeft, bewees hij vorig jaar al door de Europese titel bij de beloften te veroveren.

Deze zomer krijgt Nys misschien wel een kans om zijn talent verder te ontplooien als stagiair bij Trek-Segafredo. "Het is nog niet officieel, maar het ziet er goed uit", bevestigt vader Sven Nys voor de start van de E3.

"Echte klassiekers, zoals de E3, zullen nog te vroeg komen voor Thibau. Als het zo ver komt, denk ik dat we rustig moeten opbouwen. Hij moet tijd krijgen om ervaring op te doen."

"Het is mogelijk dat Thibau een stagecontract krijgt bij Trek-Segafredo, maar er zijn ook gesprekken om bijvoorbeeld de Tour de l'Avenir te rijden."

"Ik denk dat hij veel mogelijkheden wil verkennen op de weg en wil kijken hoe ver hij kan komen. We zullen zien hoe ver het zal reiken. Maar het gaat vanaf nu over twee disciplines, niet alleen meer over veldrijden."

De kans is groot dat de 19-jarige Nys deze zomer als stagiair aan de slag gaat en hij vanaf 2023 in de hoofdmacht van Trek-Segafredo wordt opgenomen.