Thibau Nys geeft de eindzege in de Flèche du Sud niet meer uit handen

Met een 3e plaats in de Antwerp Port Epic had Thibau Nys vorige zondag al getoond dat het met zijn conditie wel snor zit. Dat onderstreepte hij afgelopen vrijdag in de koninginnenrit van de Flèche du Sud, een rittenkoers van 2.2-niveau doorheen Luxemburg.

Nys etaleerde zijn punch op een kuitenbijtertje aan het slot. De voorsprong die hij daar verzamelde op de Fransman Thomas Bonnet, amper 2 seconden, moest hij zondag zien te verdedigen.

Trek-Baloise had er dus alle baat bij dat de slotrit rond Esch-sur-Alzette op een massasprint zou eindigen, hopende dat Bonnet dan niet in de bonificatieseconden zou eindigen.

Dat plan lukte. De Luxemburger Kluckers kon in eigen land zijn hartje ophalen in de sprint. Nys had genoeg aan de 31e plaats om de eindzege op zak te steken. Zijn eerste overwinning in een rittenkoers van dit niveau.