Davinia Vanmechelen kiest na twee seizoenen Standard voor nieuw avontuur bij Club YLA

Na een derde plaats in de competitie en een verloren bekerfinale heeft Davinia Vanmechelen aangekondigd om andere oorden op te zoeken. De 22-jarige aanvalster speelde in de jeugd al bij Standard en zet dus nu ook een punt achter haar tweede periode in Luik.

"Met veel respect naar Standard toe heb ik besloten om een nieuw avontuur aan te gaan. Ik zou graag langs deze weg iedereen willen bedanken voor de mooie twee seizoenen die ik gehad heb in deze club", laat Vanmechelen weten op sociale media.

Vanmechelen vertoeft momenteel bij de Red Flames waar ze zich voorbereidt op het EK deze zomer. Over twee weken spelen de Flames een oefenwedstrijd tegen Engeland.

De toekomst van Vanmechelen ligt in West-Vlaanderen. "Onze familie heeft een nieuw lid", verwelkomt Club de aanwinst op Instagram.