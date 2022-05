Tessa Wullaert kiest voor Nederlands avontuur bij Fortuna Sittard: "Perfecte balans op en naast veld"

Wat al langer in de lucht hing, is nu bevestigd: Tessa Wullaert verlaat Anderlecht. De Profvoetbalster van het Jaar kiest voor een Nederlands avontuur bij Fortuna Sittard. Wullaert tekent er een contract voor twee seizoenen. "Ik ben zeker dat ik in Spanje niet zo'n contract voorgeschoteld zou krijgen", zet ze haar keuze kracht bij.

Fortuna Sittard wil in Nederland zijn weg naar de top inzetten met de komst van Tessa Wullaert. De topschutter van de Belgische competitie tekent een contract voor 2 seizoenen bij de gloednieuwe club. Daar treft ze landgenote Féli Delacauw (ex-Gent), die vorige week transfereerde richting noorderburen. Met 35 treffers in de Belgische competitie, steekt Wullaert met veel vertrouwen de grens over. "Ik ben er van overtuigd dat ik met mijn ervaring een bijdrage kan leveren aan dit mooie project en het op de kaart zetten van het vrouwenvoetbal in Limburg."

Zowel op en naast het veld een mooi plaatje

"Voor mij moet alles in balans zijn", reageert Tessa Wullaert op haar transfer. Zowel op en naast het veld klopt het plaatje bij Fortuna Sittard. "Ik wilde zeker naar een profploeg. We trainen elke dag, eten op de club en spelen in het stadion van de mannen. Ten tweede is het ook niet zo ver. Dat is handig om naar huis te komen."

"De coach wilde me er absoluut bij en begreep dat voor mij die balans belangrijk is. Ook bij de rest van de club zat het gevoel goed, ook omdat ze vrouwen op dezelfde hoogte zetten als mannen."

Na 2 seizoenen verlaat Wullaert België alweer. Voorgoed? "Bij Anderlecht heb ik alles bereikt wat ik wilde bereiken. Op dat vlak beklaag ik me die overstap zeker niet. Mocht ik ooit terugkeren naar België, zou het zeker bij Anderlecht zijn", laat ze de deur op een kier.

Ik ben zeker dat ik in Spanje niet zo'n contract voorgeschoteld zou krijgen. Tessa Wullaert