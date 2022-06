Mestdagh, die in 2020 in Noord-Italië neerstreek, blonk vorig seizoen meermaals uit voor Schio, in de Italiaanse competitie en beker, maar ook Europees.

De 32-jarige Belgische topspeelster zag wel vanaf de bank hoe haar team de Italiaanse titel pakte. Door een blessure kon ze in de beslissende ronde niet in actie komen.