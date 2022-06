Belgian Cats spelen twee oefenduels in aanloop naar WK: "Bankspelers krijgen de kans om zich te tonen"

In Melilla, een Spaanse exclave aan de Noord-Afrikaanse kust, leggen 15 Belgian Cats en coach Valery Demory momenteel de laatste hand aan de voorbereidingen voor een tweeluik tegen Spanje en Italië.

Zonder sterkhouders Emma Meesseman (WNBA), Julie Allemand (finale in Frankrijk en daarna WNBA), Hind Ben Abdelkader (rust) en Antonia Delaere (studie) lijkt de kern op papier over een pak minder kwaliteit te beschikken.

"Het is een ander team dan we normaal hebben", beaamt coach Demory. Dat heeft ook voordelen. Zo zullen we kunnen zien wie het leiderschap op zich zal nemen en wie zijn stempel kan drukken op het spel. Ook de bankspelers zullen meer minuten krijgen dan normaal. Zij kunnen zich tonen met het oog op het WK."

Zowel Spanje als Italië hebben zich niet kunnen plaatsen voor het WK in Australië. Toch zijn beide ploegen geduchte tegenstanders. Het is al drie jaar geleden dat de Cats nog eens een wedstrijd tegen Italië speelden. Tegen Spanje gingen ze vorig jaar nog de boot in.

De Cats bekampen Italië morgen om 19.30 uur. De wedstrijd tegen Spanje is vrijdag om 21.00 uur.