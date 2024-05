OH Leuven zet snertseizoen Standard nog wat extra in de verf met zege

Je zal maar supporter van Standard zijn. Na vijf kleurloze draws op rij gingen de Rouches nu met 3-1 onderuit bij OH Leuven. De bezoekers waren via Yeboah nochtans op voorsprong gekomen, maar na rust keerde OHL de scheve situatie helemaal om dankzij goals van Maziz, Nsingi en Thorsteinsson. Uit onvrede gooiden de Standard-fans nog bekertjes op het veld.

OH Leuven - Standard in een notendop:

In het slot ging het plots heel makkelijk voor de thuisploeg. Dom zag eerst nog een doelpunt afgekeurd worden voor buitenspel. 40 seconden later was het Thorsteinsson die wel de derde treffer op het bord prikte.

Lang konden de Luikenaars niet genieten van hun voorsprong. Na een dikke minuut in de tweede helft schilderde Maziz een vrije trap lekker over de muur. Epolo kwam te laat en moest zich deze keer wel gewonnen geven.

Voor zowel OH Leuven als Standard is er nog maar weinig om voor te spelen in deze Europe Play-offs. Beide trainers kozen dan ook voor wat rotatie en gunden jonge spelers en bankzitters wat extra minuten.

Nachon Nsingi (OHL): "We hebben een geweldige prestatie neergezet. We zijn er 100 procent voor gegaan en dan weten we dat we thuis moelijk te kloppen zijn."

Siebe Schrijvers (OHL): "We zijn verdiend gewonnen. Het was teleurstellend dat we met een achterstand de rust induiken. Gelukkig konden we dat na de rust herstellen. Overal op het veld waren we de betere ploeg."