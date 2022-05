Belgian Cat Hind Ben Abdelkader trekt naar Villeneuve d'Ascq in Frankrijk

Na een seizoen in Rusland gaat de Belgian Cat weer wat dichter bij huis aan de slag. Villeneuve d'Ascq werd vorig jaar 2e in de Franse competitie, maar botste in de play-offs in de halve finales op de club van Julie Allemand.

De coach van de Franse club is geen onbekende voor de Belgian Cat. Ze werkte al eens een seizoen met hem samen bij Nice en Rachid Meziane is ook aan de slag bij de Belgische nationale ploeg.

Daar maakt Hind Ben Abdelkader zelf ook opnieuw deel van uit. Ze was er voor het eerst weer bij in februari. Dit najaar spelen de Cats het WK in Australië.