Julie Allemand staat in de titelfinale van Franse basketbalcompetitie

Emma Meesseman en Ann Wauters zullen in de WNBA nog iets langer moeten wachten op Belgian Cat Julie Allemand. De spelverdeelster speelt met haar club Lyon binnenkort de titelfinale in het Franse vrouwenbasketbal. Lyon klopte vrijdag voor een tweede keer Villeneuve d'Ascq en mag in de finale een gooi doen naar zijn tweede titel in drie jaar tijd.