Hanne Mestdagh stopt als Belgian Cat: "Bedankt voor de onvergetelijke reis"

Hanne Mestdagh was bijna 10 jaar lang een vaste waarde bij de Belgian Cats. De 1,78m grote scherpschutter, dochter van voormalig bondscoach Philip Mestdagh, maakte deel uit van het team dat brons won op de EK's van 2017 en 2021 en 4e werd op het WK van 2018. Ook op de Olympische Spelen was ze er vorig jaar bij.



Onder de nieuwe bondscoach Valéry Demory, die na vorige zomer Philip Mestdagh opvolgde, leek de rol van Hanne Mestdagh kleiner te worden. Begin dit jaar werd ze aanvankelijk niet geselecteerd voor het WK-kwalifcatietoernooi, al werd ze door het forfait van Julie Vanloo toch nog opgevist.



De Belgian Cats hebben een drukke zomer voor de boeg, met de voorbereiding op het WK in september. In een videoboodschap op Twitter laat Mestdagh, die 103 keer voor de Cats speelde, nu weten dat dat zonder haar zal zijn.



"Er was geen grotere eer dan het truitje van de nationale ploeg aan te trekken. Ik heb me altijd 100 procent gegeven, geen opoffering was me te veel, geen inspanning te groot", vertelt Mestdagh.



"Ik kan niet blijer zijn met wat we bereikt hebben. Het was een kinderdroom om met de Cats te mogen strijden op het hoogste niveau, maar nu is het tijd voor een nieuw hoofdstuk en nieuwe doelen. Ik ben dankbaar voor alle verhalen en herinneringen. Bedankt voor de onvergetelijke reis."

Vorig jaar nam ook haar oudere zus Kim Mestdagh al afscheid van de nationale ploeg, al heeft zij altijd in het midden gelaten of het een tijdelijk dan wel definitief vaarwel was.