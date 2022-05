Maxuella Lisowa (Castors Braine) is Speelster van het Jaar in basketbal

Lisowa, die ook aantreedt voor de Belgian Cats, haalde in het referendum van Het Nieuwsblad 63 punten, een pak meer dan Laure Resimont (Kangoeroes Mechelen) met 39 punten. Jaleesa Maes van Panthers Luik, de verliezende bekerfinalist, is derde met 31 punten. De voorbije twee jaar was de trofee voor Billie Massey.



Ine Joris van Phantoms Booms is Belofte van het Jaar en Arvid Diels van Kangoeroes Mechelen werd uitgeroepen tot Coach van het Jaar.



De winnaars krijgen komende zomer op een interland van de Belgian Cats hun trofee. De trofeeën van Speelster en Belofte van het Jaar zijn een organisatie van Het Nieuwsblad, die van Coach van het Jaar van Basketball Belgium.