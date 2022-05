Belgian Cats bereiden WK voor tegen Italië en Spanje

De Belgian Cats, de nummer 5 op de wereldranglijst, komen vanaf 22 september in actie op het WK in Australië. Ze zitten in een groep met de Verenigde Staten, China, Zuid-Korea, Bosnië-Herzegovina en Puerto Rico.

Om de automatismen op scherp te stellen nemen de speelsters van coach Valérie Demory het op 2 juni op tegen Italië (19u30) en een dag later tegen Spanje (21u). Beide wedstrijden worden afgewerkt in de Spaanse enclave Melilla in het noorden van Marokko.

De Cats moeten het in de voorbereidingswedstrijden stellen zonder teamgenoten Emma Meesseman en Julie Allemand. De center en guard kunnen door clubverplichtingen niet aanwezig zijn bij de nationale ploeg. Ze beginnen op 1 juni met Chicago Sky aan het WNBA-kampioenschap.