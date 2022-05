Hanne Mestdagh vindt haar vader weer terug bij Kortrijk Spurs

Hanne Mestdagh, die onlangs haar interlandcarrière beëindigde, was het voorbije seizoen bij 3 buitenlandse clubs actief: Las Palmas (Spa), Lublin (Pol) en Saarlouis (Dui).

Mestdagh had eerder haar vader als coach in 2015-2016 bij Castors Braine en van 2017 tot 2021 bij Namen.



De driepuntspecialiste keert zo terug naar de Lange Munte in Kortrijk, een zaal die ze goed kent van haar vele wedstrijden met de Belgian Cats, waar ze stopte met 103 caps op de teller.





De shotter van 1,78 meter pakte brons op de EK's van 2017 en 2021 en eindigde 4e op het WK 2018.