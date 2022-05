Kersvers Rode Duivel Loïs Openda (22): "Hier droom ik al lang van"

Bondscoach Roberto Martinez had vandaag 2 nieuwe namen in petto voor de Nations League-wedstrijden begin volgende maand: Onana en Openda.

"Prachtig nieuws", zegt die laatste dolblij op vitesse.nl. "Ik ben heel trots. Hier droom ik al van sinds ik jong ben."

"Vroeger keek ik naar spelers als Romelu Lukaku, Eden Hazard, Thibaut Courtois en Yannick Carrasco… en nu zit ik zelf bij de Belgische selectie", lacht Openda.



"Of ik het zag aankomen? Ik wist wel dat ik in beeld was, maar ook dat ik geduldig moest zijn. Ik was er daarom niet geforceerd mee bezig. Maar ik ben natuurlijk heel blij met deze kans."