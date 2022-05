Openda sluit seizoen af met 2 goals tegen Ajax en 18 treffers in totaal, ook Dessers scoort bij afscheid (?)

Club Brugge-huurling Loïs Openda heeft op de laatste speeldag van de reguliere competitie in Nederland twee keer gescoord tegen kampioen Ajax. Voor nummer 6 Vitesse is er met de play-offs wel nog een nagerechtje voorzien. Dat wordt nummer 3 Feyenoord bespaard, ondanks een nederlaag op de slotspeeldag tegen Twente. Cyriel Dessers kon wel scoren, zijn laatste goal in De Kuip?