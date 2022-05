BEKIJK: Girmay schiet kurk in zijn eigen oog na ritwinst en moet naar ziekenhuis

In het ziekenhuis hervond Biniam Girmay stilaan weer het zicht in zijn linkeroog, maar het blijft twijfelachtig of hij morgen nog van start zal kunnen gaan. De ploegleiding van Intermarché-Wanty-Gobert stelt de beslissing uit tot woensdagochtend.

Intussen mag de organisatie van de Giro misschien eens het protocol met de flessen prosecco herbekijken. Girmay was immers niet de eerste die het slachtoffer werd van een ongeduldige kurk. Ook onder meer Mathieu van der Poel en Koen Bouwman konden het projectiel niet vermijden.