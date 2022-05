Duimpje vlak voor de finish en gemeende knuffel: Van der Poel toont zich groots in verlies tegen Girmay

Van der Poel: "Girmay kon nog versnellen en bij mij was het op"

"Ik wist al van Gent-Wevelgem dat hij een sterke sprint in de benen had en toont dat vandaag nog maar eens. Hij is gewoon een super goede renner met straffe sprint. Hij zette van ver aan en viel niet stil."

"Ik kwam op het eind net iets te kort, het verschil was niet klein", sprak Van der Poel. "Het was zeker een fietslengte. Bini was sterker, ik kwam na een lastige wedstrijd gewoon iets te kort."

Geen tweede ritzege voor Mathieu van der Poel dinsdag in de Giro. De Nederlander moest zijn meerdere erkennen in Biniam Girmay en zwaaide na afloop met lof naar de Ertirese wielersensatie.

"Ik had even de indruk dat ik hem voorbij zou gaan, maar hij ging nog versnellen en bij mij was het helemaal op. Dat was sterk. Je ziet dat we met twee nog ver weg rijden van de anderen, dus het ging wel heel hard."



Van der Poel kende materiaalpech op 55 km van de aankomst, moest van fiets wisselen, wat een tijdlang duurde en daarna een gat van 1 minuut dichtrijden. "De nylonkous waar we ons ijs in steken was uit mijn shirt gevallen en kwam in mijn derailleur terecht", verklaarde hij.



"Dus dat liep een beetje in de soep en ik moest een andere fiets nemen. Daarna moest ik stevig achtervolgen om terug te keren, maar dat lukte nog snel. Ik weet niet of dat op het eind het verschil maakt."



"Ik denk eerder dat die aanval in het slot me nekt. Ik dacht dat het iets technischer ging zijn en ik daar het verschil kon maken, maar dat bleek niet te lukken. Daarna werd het sprinten. En Bini was sterker", eindigde hij.