Daar is Gir(o)may! Eritrese wonderboy kraakt Mathieu van der Poel in beklijvende sprint

10e Giro-rit in een notendop:

Saaie aanloop, heerlijke finale

De 100 vlakke aanloopkilometers werden gekleurd door Lawrence Naesen, Alessandro De Marchi en Mattia Bais. De drie reden een voorsprong van 6'30" bij mekaar, maar niemand die er ooit aan twijfelde dat de winnaar in het peloton zat.

De jongens van Alpecin-Fenix en Intermarché-Wanty-Gobert zetten zich in een hele dag op kop voor Mathieu van der Poel en Biniam Girmay, die eerder deze Giro een klein woordenoorlogje uitvochten. Ook Lotto-Soudal deed aanvankelijk zijn duit in het zakje, maar de rode brigade gaf er snel de brui aan.

Al snel bleek waarom: al op de eerste korte klim van de finale moest Caleb Ewan het peloton laten rijden. Niet veel later ging ook Mark Cavendish overboord, Arnaud Démare moest pas lossen op de laatste klim van de dag.

Op die Mansano raakte niemand weg. Covi (UAE) probeerde het als enige bergop, maar waaide vanzelf terug.

In de afdaling ging Van der Poel er dan zelf maar vandoor, ook hij werd weer bij de lurven gevat door de jongens van Intermarché, nog met z'n drieën in de finale. Even ging bij Girmay het licht uit. Hij miste een bocht, maar pikte achteraan weer in.

Op 300m van het einde vloog Girmay uit het wiel van Pozzovivo voor een erg lange sprint. Van der Poel leek over het beste eindschot te beschikken, kwam er ook nog langs, maar had de benen niet om over de Eritreeër te gaan.

Opnieuw schrijft Girmay dus wielergeschiedenis. Hij was eerder dit seizoen al de eerste Afrikaan die Gent-Wevelgem won, nu is hij de eerste zwarte Afrikaan die een rit in de Giro wint. Wat een seizoen dus voor de 22-jarige.