Biniam Girmay wint een historische rit in de Giro: "Ik heb hier geen woorden voor"

In de afdaling na de laatste klim van de dag ging bij Girmay even het licht uit. Hij herpakte zich, sloot opnieuw aan en knalde daarna iedereen uit het wiel in de laatste hectometers. "Ongelooflijk", was zijn eerste reactie.

"Het team heeft de hele wedstrijd gecontroleerd. Ik heb geen woorden voor hen, ongelooflijk. Ik ben uiteraard heel erg blij."

Het staat dus 1-1 tussen Van der Poel, winnaar in Hongarije, en Girmay. De Nederlander was achteraf een grote verliezer. Nog voor hij over de finishlijn reed stak hij een welgemeende duim de hoogte in richting Girmay.

"Op het einde reden onze klassementsmannen zo hard", zei Girmay nog. "Pozzovivo zei op 600m van de finish dat ik hem moest volgen en deed daarna nog een geweldige lead-out."

Girmay kon het daarna afmaken en schrijft dus nog maar een keer geschiedenis. "Ik wist dat ik in deze Giro een rit kon winnen. Dankzij mijn team en mijn familie is dat ook gelukt. Elke dag komt er een stukje geschiedenis bij. Ik ben heel dankbaar en blij."