Alfred Schreuder in Extra Time over Noa Lang: "Ik irriteerde hem, hij irriteerde mij"

"Lang is misschien een van mijn grootste overwinningen"

Noa Lang heeft net als Alfred Schreuder een verleden bij Ajax. "Noa is een geweldige jongen", vindt de coach.

"Het is waar dat ik in het begin wat problemen met hem had", geeft Schreuder ootmoedig toe. "Op bepaalde momenten moest hij zich anders gedragen, vond ik. "Ik irriteerde hem, hij irriteerde mij."

"Daar heb ik het met hem over gehad. En voor mij is het een van de grootste overwinningen geweest die we samen geboekt hebben."

"Ik heb waarschijnlijk ook niet alles goed gedaan", gaat Schreuder voort. "Het lukte me in het begin niet om hem te raken. Dat heb ik hem ook gezegd."