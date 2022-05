Club Brugge had dit weekend zijn coach nog kunnen inbrengen. De redactie van Extra Time dook in het archief en vond er twee wereldgoals terug van Alfred Schreuder. Twee keer vanop 40 meter of meer. Twee keer loepzuiver. "Op training trapten we ook steeds van de middenlijn naar de deklat - gewoon, voor de lol", vertelt Schreuder zelf. Bekijk de doelpunten hieronder.