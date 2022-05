Het geheim achter de 37 op 39 van Club Brugge: “Trainingsvormen zoals Nagelsmann”

“Nagelsmann is vrij extreem in zijn trainingsmethodes. Hij kwam elke week op de proppen met nieuwe oefenvormen om de spelers cognitief uit te dagen.”

Ook op het Belfius Basecamp braken de Bruggelingen vaak hun brein. “Ik heb veel van zijn methodes overgenomen. Maar minder extreem. Bij hem was het voor nieuwe spelers enorm zwaar. Zeker mentaal. Het vergt een groot aanpassingsvermogen om zo te trainen.”



“Ik probeer mijn spelers dus ook wel actief te laten denken. En hen veel aangepaste oefeningen voor te schotelen. Telkens in zijn context, op maat van mijn elftal."



"Met Club voetbalden we bijvoorbeeld vaak op de helft van de tegenstander. Dan zoek je nieuwe vormen waar je vaak in kleine ruimtes aan de bal bent. En andersom, zorg je er dan voor dat er in die oefening een omschakelmoment is met grotere ruimtes in de rug. Zo spiegel je een wedstrijdsituatie in je training.”