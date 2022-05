BEKIJK: Kampioenenmaker Mignolet ontpopt zich in Play-offs tot redder van Brugge

Na de beslissende match in Antwerpen, waar Simon Mignolet zijn ploeg moest rechthouden in de eerste helft, verscheen de doelman voor de microfoon. Het was voor hem de mooiste titel, maar misschien ook wel de moeilijkste?

"Het was allesbehalve een gemakkelijk seizoen en ik ben heel blij voor mezelf dat ik heb kunnen uitpakken met belangrijke reddingen", aldus Mignolet.

"Ik kan naar mezelf kijken in de spiegel, op mijn borst slaan en zeggen dat ik heb gedaan wat ik moest doen."

"Deze momenten zijn de reden waarom ik op mijn 34e nog tussen de palen sta."