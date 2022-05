Simon Mignolet na lange feestnacht: "Geweldig om eindelijk met fans te vieren"

Het is the day after op het trainingscomplex van de kersverse landskampioen. Simon Mignolet heeft niet veel geslapen maar, kijkt met veel plezier terug op de voorbije feestnacht.

"Het was half vier 's nachts toen ik thuiskwam. Het was een leuke nacht en dat is uiteindelijk waar je een heel jaar voor vecht op het veld", vertelt de doelman.

"Het was geweldig om na de wedstrijd met de fans te kunnen vieren in Brugge. Bij de vorige twee titels moesten we het doen zonder hen. Dat maakt deze titel net zo mooi."

"Ik heb me goed kunnen uitleven. Als je een titel pakt dan moet je dat op de juiste manier vieren. Dat hebben we op een uitbundige manier gedaan."