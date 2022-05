McLaren maakt in 2023 opwachting in Formule E na overname van Mercedes

Na de uitbreiding naar IndyCar en Extreme E gaat McLaren vanaf volgend seizoen ook aan de slag in de Formule E. De Britse autoconstructeur neemt het elektrische raceteam van Mercedes, Mercedes EQ, over en wil zo meteen competitief zijn.



"McLaren Racing zal volgend seizoen uitkomen in de Formule E. Het team zal gevormd worden door de overname van Mercedes, waardoor de regerende kampioen deel zal uitmaken van de McLaren-familie", meldt de constructeur op Twitter.



Dat Mercedes, het team van Stoffel Vandoorne, verdwijnt hoeft geen verrassing te zijn. Het Duitse team gaf eerder al aan een punt te zetten achter zijn Formule E-avontuur. Vandoorne zelf lijkt ondertussen op weg naar het team van Dragon Racing.



Eerder maakte ook het Italiaanse Maserati al bekend volgend jaar mee te racen in de Formule E.