Mitch Evans heerst tweede dag op rij in Rome, Stoffel Vandoorne wordt 5e

Na zijn derde plek zaterdag kon Stoffel Vandoorne met vertrouwen de tweede WK-manche in Rome aanvatten. De Belg wist gisteren ook de pole te veroveren, maar dat kunstje kon hij zondag niet herhalen. Met de achtste tijd had Vandoorne heel wat inhaalwerk voor de boeg.



De Fransman Jean-Eric Vergne mocht vanaf de pole vertrekken en opende ook uitstekend. Prikjes van achtervolgers Dennis, Evans en Lotterer deerden hem niet. Pas toen WK-leider Mortara en Da Costa elkaars wagen aantikten en de safety car moest opdraven werd de wedstrijd voor het eerst echt opgeschud.



Evans maakte van die opschudding gebruik om de koppositie van Vergne over te nemen, het begin van een lange stoelendans. Frijns, Lotterer en Evans wisselden ronden lang de koppositie af, terwijl Vandoorne goed meedraaide in de subtop.

Een crash van Cassidy in het slot luidde een spannende ontknoping in, want de tussenkomst van de safety car neutraliseerde de verschillen opnieuw. Evans, zaterdag al winnaar in Rome, ging de slotronde in als leider en hij gaf die plaats niet meer af. Vergne bolde als tweede binnen, Frijns vervolledigt het podium.

Vandoorne deed het met een vijfde plaats zeker niet slecht. Hij zakt in de WK-stand wel een plekje en staat nu derde. Vergne is de nieuwe leider, met twee punten meer dan Frijns en vier meer dan Vandoorne.