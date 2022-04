Max Verstappen na nieuwe opgave: "Er is veel werk aan de winkel"

In Bahrein moest Max Verstappen in de staart van de eerste GP van het seizoen opgeven na een probleem met de brandstoftoevoer van zijn Red Bull, in Saudi-Arabië keerde het tij en won Verstappen.

Maar na de GP van Australië zit de wereldkampioen weer met een kater. Zijn Red Bull doofde na 39 rondes uit. Verstappen signaleerde over de boordradio dat hij "een vreemde vloeistof" rook.

"Dit is heel slecht. We hebben veel werk aan de winkel", sakkerde Verstappen na zijn nieuwe opgave.

"We weten nog niet wat het probleem was, we krijgen de auto zo terug. Maar ja, twee keer uitgevallen in drie races. Dus...", aldus Verstappen, zonder zijn zin af te maken.

Verstappen kon niet ontkennen dat hij sowieso amper kon tippen aan de Ferrari van Charles Leclerc.

"Ik had geen kans, op beide banden niet. Ik had ook te veel slijtage. Ik moest vooral de banden 'managen' om de race uit te kunnen rijden. Dat was ook waardeloos."

"Ze zijn bij Ferrari tot nu toe iedere wedstrijd beter met hun banden. Dat is ook wel een ding waar we naar moeten kijken."