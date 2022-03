Max Verstappen laat zijn Red Bull vliegen in allerlaatste test

Het stemt de wereldkampioen tevreden: "De auto voelt goed en we hebben ons testprogramma helemaal kunnen afwerken."

Volgende week gaat in Bahrein het Formule 1-kampioenschap weer van start. De voorbije dagen testten de rijders hun gloednieuwe auto's uit op het circuit van de oliestaat.

Gelijk heeft Verstappen. Mick Schumacher zette vandaag de tweede tijd neer met zijn Haas, een auto die vorig seizoen niet vooruit te branden was.





En in de paddock van Bahrein viel te horen dat Mercedes de motor niet op volle toeren liet draaien. Al maakte Lewis Hamilton zich wel zorgen over zijn nieuwe auto. Of bluft de 7-voudige wereldkampioen?