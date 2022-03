Mercedes-bolide doet stof opwaaien, F1-rijders steken Oekraïne hart onder de riem

Mercedes is in Bahrein met een heel andere auto voor de dag gekomen dan in Barcelona en dat is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Het viel op dat de sidepods flink kleiner geworden zijn.



De sidepods zorgen voor de koeling van de motor. Voor ingenieurs is het een uitdaging om de luchtweerstand van de sidepods zoveel mogelijk te beperken, zonder dat daarbij de motorkoeling in het gedrang komt. Daar lijken ze nu bij Mercedes iets op gevonden te hebben.



F1-directeur Ross Brawn was onder de indruk van het concept. "Zo'n extreme interpretatie van het reglement hadden we niet verwacht", klinkt het. "Maar dat heb je nu eenmaal met nieuwe reglementen. Er is altijd discussie over de interpretatie. De innovatie in de F1 zal altijd extreem zijn."



In de Duitse pers verschenen berichten dat Red Bull-baas Chris Horner de sidepods van Mercedes niet volgens de geest van het reglement achtte, maar die uitspraken werden door het team weerlegd. "We hebben er niet veel aandacht aan besteed, al is het duidelijk een ander concept", klinkt het in een officiële mededeling.