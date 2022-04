3 weetjes over de vernieuwde Grote Prijs van Australië met 4 (!) DRS-zones

Voor het eerst in 3 jaar kunnen de Formule 1-rijders nog een keer racen down-under. In tussentijd hebben ze in Melbourne aan het circuit gesleuteld. Juicht de polesitter nu wel? Wij serveren u 3 weetjes over de Grote Prijs van Australië.

Minder bochten en 4 (!) DRS-zones

Het stratencircuit in Albert Park ziet er dit jaar wat anders uit. De organisatoren hebben tijdens de coronabreak flink gesleuteld aan de omloop. Twee bochten zijn verdwenen, zeven zien er anders uit. Het doel? Meer inhaalmogelijkheden. De Australische Formule 1-rijder Daniel Ricciardo heeft zijn zegje mogen doen. "Ze hebben mijn mening gevraagd toen ze eraan begonnen", legt de McLaren-coureur uit. "Albert Park is altijd al een leuk circuit geweest, maar in de race was het verraderlijk om een inhaalmanoeuvre uit je auto te persen. Nu zondag ga je een totaal andere race te zien krijgen", hoopt Ricciardo.

Zondag ga je een totaal andere race te zien krijgen. Daniel Ricciardo

Niet alleen het circuit is vernieuwd, ook het aantal DRS-zones is uitgebreid. Zondag kunnen de Formule 1-coureurs op maar liefst 4 stroken hun achtervleugel neerklappen. Op die manier kunnen ze makkelijker inhalen (als ze binnen de seconde van hun tegenstander rijden).

Aan DRS-zones (groene stippellijn) geen gebrek in Melbourne.

Nog nooit won een Australiër in Melbourne

De Formule 1-race in Melbourne blaast dit jaar 25 kaarsjes uit. Met een eerste Australische winnaar als kers op de taart? Die kans is klein. De enige Australiër aan de start heet Daniel Ricciardo en zijn McLaren valt niet vooruit te branden. Tenzij de ingenieurs van het team mirakels hebben verricht de voorbije weken. De poleposition is (of was) ook geen garantie op succes in Melbourne. Lewis Hamilton is de enige die er de voorbije 10 jaar in slaagde om ook de race te winnen vanaf de beste startpositie.

125e zege voor Mercedes?

Lewis Hamilton en zijn team willen dit seizoen graag een kaap ronden. Mercedes aast op zijn 125e overwinning in de Formule 1. Lukt het de Duitsers in Australië? Dan hebben ze flink gewerkt, want in de eerste races van het seizoen kwam de titelverdediger bij de teams niet in aanmerking voor de zege. Wij gokken eerder op de 240e zege voor Ferrari. Of de 77e voor Red Bull. Afspraak nu zondag om 7 uur onze tijd voor de 3e race van het seizoen.

Formule 1-zeges teams 1. Ferrari 239 2. McLaren 183 3. Mercedes 124 4. Williams 114 5. Lotus 79 6. Red Bull 76

Max Verstappen kan Red Bull zondag een 77e zege in de Formule 1 bezorgen.