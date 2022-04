Racet Max Verstappen met een Porsche? En koopt Audi zich in bij McLaren?

Red Bull-Porsche?

Het sein voor Porsche om in te stappen bij Red Bull, dat in de rallysport al succesvol samenwerkte met moederbedrijf Volkswagen.

Later van de week zitten de bazen van de Volkswagengroep samen over hun Formule 1-plannen. Volgens insiders zullen ze het licht op groen zetten voor Audi en Porsche, twee topmerken van het Duitse concern.

Een Volkswagen-Red Bull in de Dakar-rally. Carlos Sainz sr. was een van de rijders.

McLaren-Audi?

Audi zou voor het eerst te zien zijn in de Formule 1. Het Duitse merk heeft een verleden in zowat elke klasse van de autosport, maar niet in de koningsklasse.

Knoopt Porsche aan met de successen uit de jaren 80?

Porsche heeft wel een verleden in de Formule 1. In de beginjaren stonden regelmatig auto's van het Duitse merk aan de start.

Veel succes oogstte Porsche toen niet. Eén keer kon het een grand prix op zijn naam schrijven. In 1962 won de Amerikaan Dan Gurney de race in Frankrijk met een Porsche.

In de jaren 80 boekte Porsche meer overwinningen als motorleverancier van McLaren. De legendarische rijders Alain Prost en Niki Lauda stapelden de zeges op met de krachtbron uit Stuttgart.

Zowel in 1984 als in 1985 eindigde de renstal helemaal bovenaan met een V6 van Porsche onder de motorkap. In 1986 en 1987 was enkel de Williams-Honda (veel) sterker als team.

Breit Porsche over enkele jaren een vervolg aan die successen onder de vleugels van Red Bull? Daar beslist de Volkswagengroep later deze week over.